أرسنال يجدد عقد مدافعه ديفيد لويز لمدة عام

المصدر: البيان الرياضي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي رسمياً اليوم الأربعاء، عن تجديد عقد البرازيلي ديفيد لويز مدافع الفريق، لمدة عام، ليضمن مقعده في صفوف أرسنال الموسم المقبل، بعدما كان مقرراً أن ينتهي عقد لويز مع نهاية يونيو الجاري.

وأثار التجديد غضب بعض جماهير أرسنال، بعدما تعرض لويز لانتقادات كبيرة بعد أدائه أمام مانشستر سيتي، عندما دخل بديلاً لزميله بابلو ماري المصاب في الدقيقة 24، لكن تم طرده بعد بداية الشوط الثاني، وتسبب في هدف وركلة جزاء لصالح سيتي.

وانضم لويز مطلع الموسم الجاري، قادماً من صفوف تشيلسي، وتم التجديد معه بعدما أعلن المدير الفني للفريق، ميكيل أرتيتا، رغبته في استمرار المدافع البرازيلي بصفوف الفريق لعام آخر حتى 2021.

وشارك لويز مع أرسنال خلال فاعليات هذا الموسم في 33 مباراة بمختلف المسابقات، واستطاع أن يسجل خلالها هدفين، بالإضافة إلى صناعة تمريرة حاسمة.

كما أعلن أرسنال عبر موقعه الرسمي، التواصل مع 4 لاعبين لتمديد عقودهم، وكان في مقدمتهم ديفيد لويز، وأوضح أنه تم ربط الثنائي المعار بابلو ماري وسيدريك سورايس، بعقد طويل الأمد، مع تمديد إعارة لاعب الوسط داني سيبايوس القادم من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020.

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