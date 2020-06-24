محمد صلاح يشارك أمام كريستال بالاس الليلة

المصدر: دبي- العوضي النمر

من المنتظر مشاركة اللاعب المصري محمد صلاح في مواجهة اليوم، بين ليفربول وكريستال بالاس ضمن منافسات الأسبوع الـ 31 من الدوري الإنجليزي، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام إيفرتون في الديربي الانجليزي، الذي انتهي بالتعادل السلبين بسبب عدم جاهزيته الفنية.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 20 نقطة عن منافسه الأول مانشستر سيتي، قبل 8 جولات من النهاية.

ويسعى ليفربول لقطع الخطوة قبل الأخيرة، نحو التتويج بلقب البريميرليج، بعد استئناف البطولة عقب فترة طويلة من التوقف بسبب فيروس كورونا، ويحتاج ليفربول لحصد 5 نقاط، من أجل التتويج بلقب البريميرليج، الذي يتطلع لاستعادة اللقب الغائب عنه منذ ثلاثة عقود.

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