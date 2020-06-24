موسم أغويرو مُهدد بالانتهاء

المصدر: (لندن - أ ف ب)

أبدى المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا تخوفه من إمكانية انتهاء موسم مهاجمه الدولي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو بعد تعرضه لإصابة في نهاية الشوط الأول من المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي أول من أمس على ضيفه بيرنلي 5 ـــــ صفر في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

واضطرار غوارديولا إلى استبدال أغويرو المصاب بنهاية الشوط الأول بالبرازيلي غابريال جيزوس.

وقال غوارديولا عقب المباراة الثانية لفريقه بعد العودة من توقف لقرابة ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، إن «إصابة أغويرو لا تبدو جيدة، شعر بشيء ما في ركبته. سنرى لمعرفة ما يعاني منه.. لكن الوضع في الوقت الحالي لا يطمئن».

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