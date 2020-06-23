ويست بروميتش: منحنا علي الحبسي حرية الرحيل

المصدر: البيان الإلكتروني

منح نادي ويست بروميتش المنافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (شامبيونشيب) الحارس العماني المخضرم علي الحبسي حرية الانتقال لأي فريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد الحبسي مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، بينما يقيم حاليا في سلطنة عمان، منذ توقف النشاط الكروي في مارس الماضي.

وقال وست بروميتش على موقعه الإلكتروني اليوم الثلاثاء: "وافقنا على التمديد المؤقت لـ 4 لاعبين كبار حتى نهاية الفترة المتبقية من الدوري، وهم: كريس برونت، جاريث باري، لي بلتيير، والحارس جوناثان بوند".

وأوضح: "منحنا الحارس علي الحبسي حرية الرحيل مجانا، ولن يعود إلى تدريباتنا من جديد".

ويتمتع الحبسي بسيرة ذاتية عريقة حيث بدأ حياته الكروية مع نادي المضيبي العماني ومن ثم انتقل الى النصر، قبل أن يخوض أولى تجاربه الاحترافية بنادي لين أوسلو النرويجي، ثم انتقل إلى بولتون الإنجليزي.

لاحقا عاش الحبسي مجده بالملاعب الإنجليزية، مع فريق ويجان الإنجليزي من 2011 حتى 2015، حيث توج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي موسم 2012-2013.

ولعب الحبسي أيضا لأندية ريدينج والهلال السعودي ومن ثم ويست بروميتش.

ولعب الحبسي 135 مباراة دولية مع منتخب عمان، حيث يعد أسطورة الكرة العمانية عبر التاريخ.

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