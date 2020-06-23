ليفربول يطلق حملة "شجع من البيت"

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلق نادي ليفربول الإنجليزي، حملة جديدة بعنوان "شجع من البيت"، لحث جمهور الريدز على مشاركة صورهم عبر حساباتهم الشخصية تزامناً مع مباريات الفريق الإنجليزي في مباريات الدوري المتبقية، بعد منع الحضور الجماهيري من المدرجات لعدم الاختلاط والتكدس والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الإنجليزي، صورا للمشجعين الذين يدعمون الريدز من داخل منزلهم وهم يرتدون قمصان الفريق، ليطلب من عشاق النادي مشاركتهم بالصور من داخل منزلهم لمشاركتها، وكتبت الصفحة " لن يكون إنفيلد هو نفسه بدونك غدًا، لكننا نعلم أنك ستستمر في دعمك المذهل من المنزل".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز