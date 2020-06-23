ليستر يوافق على شروط كارفالهو

المصدر: البيان الرياضي

يستعد ليستر الإنجليزي للتغلب على إنتر ميلان الإيطالي وموناكو الفرنسي، بعد موافقته الشروط الشخصية للاعب خط وسط ريال بيتيس الاسباني، ويليام كارفالهو، والموافقة على التعاقد معه مقابل 14 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى انتر ميلان وموناكو أيضاً للتعاقد مع اللاعب البرتغالي، لكن راديو "ماركا"، أفاد بأن ليستر يتصدر الطريق نحو إكمال الصفقة بعد الموافقة على مطالب اللاعب، وينتظر فقط التوصل للاتفاق بين الناديين.

وكان قد تم تقييم صفقة كارفالهو، بحوالي 18 مليون جنيه إسترليني، قبل تفشي وباء فيروس كورونا، لكن التقارير الأخيرة، أفادت أن بيتيس من المرجح أن يقبل بـ 14 مليون جنيه إسترليني، لإتمام الصفقة في ظل الظروف الحالية.

وكارفالهو، لم يعد للمشاركة في المباريات، منذ استئناف الدوري الاسباني "الليغا"، في وقت سابق من هذا الشهر، وظهر على مقاعد البدلاء في مباراتين لفريقه المتعثر.

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