سان جيرمان يكتشف إصابة 3 لاعبين بالكورونا

المصدر: البيان الرياضي

خضع لاعبو فريق باريس سان جيرمان، وموظفي النادي، إلى فحوص طبية شاملة، بما فيها اختبارات فيروس كورونا، قبل استئناف النشاط بالتدريبات الجماعية.

وأظهرت الفحوص، وجود أجسام مضادة لفيروس كورونا لدى 3 لاعبين وموظف من النادي، ويبدو أنهم اصيبوا بالفيروس خلال أيام العزل المنزلي، ولكن بدون ظهور أعراض عليهم.

وتأكدت إدارة النادي من سلبية الفحوصات الجديدة، واستعدادهم لبدء البرنامج التدريبي المقرر استئنافه بعد غدً الخميس، بمجموعات صغيرة من اللاعبين، وفق المنصوص عليه في البروتوكول الطبي والصحي من باريس سان جيرمان.

والجدير بالذكر، أنه تم إلغاء الموسم الحالي من الدوري الفرنسي، وإعلان تتويج باريس سان جيرمان بطلاً للمسابقة.

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