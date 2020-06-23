العثور على المسؤول عن اللافتة العنصرية الطائرة"

المصدر: وكالات

ادعى شخص اسمه جيك هيبل بأنه هو المسؤول عن "واقعة" تحليق طائرة مع لافتة تحمل عبارة "حياة البيض مهمة بيرنلي" فوق ملعب مانشستر سيتي خلال مباراته أمام ضيفه بيرنلي.

ونشر جيك هيبل، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، مقطع فيديو للافتة "White Lives Matter" عبر حساب على موقع "فيسبوك"، معلقا عليه: "من الواضح أنه في عصرنا يعتبر من العنصرية أن نقول أن حياة البيض مهمة"، وقد تم حذف الصفحة للشخص الذي يدعى "Jake Hepple".

وحلقت طائرة، مساء أمس الاثنين، فوق ملعب مانشستر سيتي "الاتحاد" أثناء مباراته أمام ضيفه بيرنلي (5-0)، ضمن الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتحمل لافتة مفادها "حياة البيض مهمة بيرنلي"، في إشارة إلى معارضته لحملة التضامن مع قضية مقتل الأمريكي فلويد على يد الشرطة "Black Lives Matter".

وأدان نادي بيرنلي "الواقعة" على الفور في بيان رسمي نشره عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "يدين نادي بيرنلي بشدة تصرفات المسؤولين عن الطائرة واللافتة الهجومية التي حلقت فوق استاد الاتحاد، ونود أن نوضح أن المسؤولين عن هذا التصرف غير مرحب بهم".

وأضاف البيان: "لا يمثل هذا التصرف بأي حال من الأحوال ما يمثله نادي بيرنلي لكرة القدم، وسنعمل بشكل كامل مع السلطات للتعرف على المسؤولين وإصدار حظر لهم مدى الحياة".

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