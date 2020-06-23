يوفنتوس يوافق على 72.5 مليون إسترليني للتعاقد مع آرثر

المصدر: البيان الرياضي

وافق نادي يوفنتوس الإيطالي، على دفع 72.5 مليون جنيه إسترليني، لنادي برشلونة الاسباني، مقابل التوقيع مع لاعبه البرازيلي آرثر، مع حصول اللاعب على 4.5 مليون جنيه استرليني في السنة، إلا أن اللاعب ما يزال يفضل القتال على البقاء مع برشلونة.

وأشارت صحيفة "سكاي سبورت"، إلى أن آرثر جزء من صفقة تبادلية بين الفريقين ينضم بموجبها ميراليم بيانيتش لبرشلونة، إلا أن اللاعب البرازيلي لا يرغب حتى الآن في الانتقال إلى النادي الإيطالي.

وكان آرثر، قد انتقل إلى برشلونة قادماً من نادي جريميو البرازيلي في 2018، وسجل 4 أهداف في 26 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسبق أن أوضح آرثر، رغبته في البقاء مع برشلونة، وقال لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "ستكون هناك دائماً تكهنات، ولكن بصدق فكرتي واضحة جداً، والخيار الوحيد الذي يهمني، هو الاستمرار في برشلونة".

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