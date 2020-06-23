سيتي قلق من إصابة أجويرو

المصدر: البيان الرياضي

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشسر سيتي، قلقه من الإصابة التي تعرض لها مهاجم فريقه سيرجيو أجويرو، في الركبة، خلال مباراة سيتي وفريق بيرنلي في استاد الاتحاد أمس، والتي انتهت لمصلحة سيتي بخماسية نظيفة، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب لـ"سكاي سبورتس": "لا تبدو الإصابة جيدة، لأن الأرجنتيني الدولي أجويرو، كان يعاني من وجع في ركبته، ويبدو أن الأمر تفاقم في كرة مشتركة مع بن مي قائد بيرنلي".

وأضاف: "شعر أجويرو بشيء في ركبته، وكافح في الشهر الماضي مع بعض الألم، وسنرى نتيجة الفحوصات التي سيخضع لها اللاعب، وأنا لست طبيباً، لكنه لا يبدو جيداً".

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