بيرنلي يدين اللوحة العنصرية الطائرة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أدان نادي بيرنلي، ظهور طائرة ترفع لافتة مكتوب عليها "حياة البيض اهتمام بيرنلي"، فوق ملعب الاتحاد في بداية مباراة الفريق ومضيفه مانشستر سيتي أمس، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وظهرت الطائرة، بعد وقت قصير من جلوس لاعبي الفريقين على ركبتهم لإظهار دعمهم لحركة "الاهتمام بحياة السود"، والتي يتم تنفيذها في بداية كل مباراة في الدوري الإنجليزي منذ عودته بعد توقف طويل، بسبب فيروس كورونا.

وقال نادي بيرنلي في بيان رسمي: "المسؤولون عن هذه الحادثة غير مرحب بهم، ونادي بيرنلي لكرة القدم، يدين بشدة تصرفات المسؤولين عن الطائرة، واللافتة الهجومية التي حلقت فوق استاد الاتحاد".

وأضاف البيان: "هذا التصرف لا يمثل بأي حال من الأحوال، ما يمثله نادي بيرنلي لكرة القدم، وسنعمل بشكل كامل مع السلطات لتحديد المسؤولين وإصدار حظر عليهم مدى الحياة".

وأكمل البيان الذي نشره موقع "آس": "يتمتع النادي بسجل فخور بالعمل مع جميع الأجناس والأديان والمعتقدات من خلال مخططه المجتمعي الحائز على جوائز، ويقف ضد العنصرية من أي نوع".

وتابع: "نحن وراء مبادرة "الاهتمام بحياة السود"، الخاصة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وتماشياً مع جميع مباريات الدوري الإنجليزي الأخرى التي أجريت منذ بدء "مشروع العودة"، ونحن نعتذر دون تحفظ للدوري الممتاز ولمانشستر سيتي ولجميع أولئك الذين يساعدون في الترويج لحياة السود".

وقال كابتن بيرنلي بن مي، إنه شعر بالخجل والحرج من الطائرة، وقال إن الأشخاص الذين فعلوا ذلك فقدوا نقطة مما يحاول النادي واللاعبون تحقيقه.

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