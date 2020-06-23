إصابة 4 لاعبين نادى تولوز الفرنسى بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أصيب 4 من لاعبي نادى تولوز الفرنسى بفيروس كورونا، وفقاً لبيان للنادي، حيث أكد أن جميع اللاعبين المحترفين والجهازين الفنى والإدارى خضعوا لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم قبل استئناف التدريبات الاثنين الماضى، لكن تم اكتشاف 4 حالات إيجابية بين اللاعبين.

وأضاف، البيان، أن اللاعبين الأربعة المُصابين بفيروس كورونا دخلوا الحجر الصحى لمدة 14 يوما فيما سيخضع بقية اللاعبين والجهاز الفنى لراحة لمدة ستة أيام، وفقا لما قاله طبيب النادى باتريك فلامانت فى بيان.

ومن المقرر هبوط تولوز لدورى الدرجة الثانية فى الموسم المقبل بعدما جاء فى المركز الأخير فى الترتيب الذى قامت رابطة الدورى الفرنسى بإلغائه بسبب وباء فيروس كورونا، وإعلان باريس سان جيرمان بطلاً له.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز