زيدان: كنت مستعدا للقفز من أعلى مبنى لتحبني فيرونيك

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الصحفي الفرنسي هيرمل، جزءً من السيرة الذاتية للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مع زوجته فيرونيك في نفس اليوم، الذي يحتفل به مدرب ريال مدريد بعيد مولده الـ 48.

وكتب هيرمل، عن ما رواه زيدان له حول زوجته، وكيف كان أول لقاء بينهما، قائلاً: "التقيا ببعضهما في أول مرة في عام 1989، في مقهى مساكن العمال الشباب، وكانت فيرونيك بعمر 18 عاماً، وتتردد على دروس الرقص في مدرسة روزلا هايتور، بينما كان زيدان بعمر 17 عاما في مركز تدريب نادي كان".

وعندما علق زيدان حذائه، واعتزل لعب كرة القدم في عام 2006، أعترف في مقابلته مع الصحفي هيرمل في المدينة الرياضية لريال مدريد فالديبيباس، بإنه كان مستعدا لفعل أي شيء من أجل فيرونيك، قائلاً: "عندما ألتقيت بها، كنت لأرمي نفسي من أعلى مبني من أجل أن تحبني".

وأكد الصحفي هيرمل: "بدون فيرونيك، ما كان زيدان أصبح زيدان الذي نعرفه، وهذا ما يعرفه أي شخص قريب من النجم الفرنسي".

وأشار موقع "آس"، إلى أن زيدان تزوج من فيرونيك في 28 مايو 1994 بمدينة بوردو، وهي مدينة فرنسية، حيث كان زيزو لاعب كرة قدم في ذلك الوقت في الفريق المحلي لبوردو، وتخلت فيرونيك عن كل شيء كانت تقوم به من أجله.

وأضاف الموقع أن فيرونيك نادراً جداً ما تظهر أمام الكاميرات للحديث، ولكن في المرات القليلة جدا التي قامت فيها بذلك، تحدثت في بعض الأحيان عن كيف كان أول لقاء لها مع زيدان.

وقالت فيرونيك: "كان حبا من أول نظرة، مثل الحكايات الخرافية، ولكن كانت أيضا منذ البداية علاقة صادقة، علاقة عادية، وتزوجت منه، ويكون وسيكون دائما بالنسبة لي رجل حياتي الأبدي".

كما أقرت بأنه كان من حسن حظها أن التقت به عندما بدأ مسيرته كلاعب كرة قدم، بقولها: "كان من حسن الحظ أن التقيت به عندما اتخذ خطواته الأولى كلاعب محترف".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز