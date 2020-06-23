بحثاً عن اللياقة المفقودة..جريزمان يفقد 4 كيلو من وزنه

المصدر: البيان الإلكتروني

فقد الفرنسى أنطوان جريزمان مهاجم فريق برشلونة، ما يصل إلى 4 كيلو من وزنه وفقاً لتقارير صحفية فرنسية اليوم، وذلك في إطار سعي اللاعب إلى استعادة ليقاته البدنية المفقودة.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن المهاجم أنطوان جريزمان غير راض على مستواه الفنى مع برشلونة ويرغب في تطوير نفسه والتأثير بقوة في المباريات.

وأضافت: أن جريزمان مهاجم برشلونة قرر العمل مع مدرب شخصي في منزله وخسر ما يصل إلى 4 كيلو جرامات بهدف أن يكون نحيفًا قبل العودة إلى اللعب ضد أتلتيك بيلباو مساء اليوم بالليغا.

وكان الفرنسي أنطوان جريزمان قد بدأ فى تشكيل برشلونة الأساسي ضد كل من مايوركا وليجانيس، لكنه بدأ المباراة ضد إشبيلية من على مقاعد البدلاء وفشل في التسجيل، وذلك خلال أول 3 لقاءات لعبها البارسا بالليغا بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر.

وتابعت الصحيفة أنه بالرغم من الانتقادات الموجهة دائماً إلى جريزمان، إلا أنه يملك 11 هدفًا دون ارتكاب أخطاء أو عقوبات كما فعل فى أتلتيكو مدريد، ويعد النجم الفرنسى هو أول من يعلم أنه يمكنه تقديم المزيد وأن برشلونة قد أنفق كثيراً من أجل نقله إلى "كامب نو"، لإحداث الفارق داخل الملعب، وبالتالى يأمل أن يساهم أكثر مع البلوجرانا فى الشهرين المتبقيين من أجل تحقيق الفوز بالدورى ودورى الأبطال.

واختتمت الصحيفة أن أنطوان جريزمان ليس لديه نية لمغادرة برشلونة هذا الصيف، على الرغم من الشائعات التى تتردد حول رحيله خلال الفترة الأخيرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز