التشكيلة المتوقعة لبرشلونة في مواجهته الليلة ضد بيلباو

المصدر: وكالات

يحل فريق أتلتيك بيلباو ضيفاً على نظيره برشلونة مساء اليوم على ملعب "كامب نو"، نظيره، ضمن الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز في اللقاء المهم ونيل النقاط الثلاث، لانتزاع صدارة ترتيب "الليغا" مؤقتا من ريال مدريد، الذي يواجه غدا الأربعاء ضيفه ريال مايوركا.

وتوقعت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن يخوض برشلونة مباراة بيلباو بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: شتيغن.

في خط الدفاع: سيميدو - بيكيه - لينغليه - ألبا.

في خط الوسط: فيدال - بوسكيتس - آرثر.

في خط الهجوم: ميسي - غريزمان - سواريز.

ويحتل "البارسا"، المركز الثاني في جدول ترتيب "الليغا" برصيد 65 نقطة، وهو نفس رصيد المتصدر ريال مدريد، لكن الأخير لديه الأفضلية في المواجهات المباشرة.

أما بيلباو، فيتواجد في المركز العاشر برصيد 42 نقطة.

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