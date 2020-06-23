من بيع أصوله الرقمية..برشلونة يربح 1.2 مليون يورو في ساعتين

المصدر: البيان الإلكتروني

ربح نادي برشلونة 1.2 مليون يورو في غضون ساعتين فقط، بعدما طرح بعض أصوله الرقمية (Fan Tokens) للبيع للمرة الأولى على منصتي (Socios.com) و(Chiliz Exchange)، والتي تهدف لزيادة التفاعل بين النادي ومعجبيه.

وفي يوم الافتتاح، اشترى مشجعون من 103 دولة حول العالم 600 ألف وحدة بسعر 2 يورو.

وستكون الأصول الافتراضية للنادي الكتالوني متاحة للجمهور مرة أخرى غداً، ولكن بسعر يخضع للعرض والطلب.

وأوضح مؤسس منصتي (Chiliz) و(Socios.com)، ألكسندر دريفوس، لوسائل الإعلام الرسمية للنادي "إن الاستجابة لاطلاق اليوم، مع بيع Fan Tokens في أقل من ساعتين، يبعث برسالة واضحة إلى عالم الرياضة حول القدرة الاستثنائية للأصول الافتراضية على الاستفادة إلى أقصى حد من الإمكانيات الهائلة للمعجبين".

ومن خلال شراء هذه الأصول الرقمية، يكتسب المشجعون الحق في المشاركة في أي أعمال تصويت تتم داخل النادي.

وفي حالة برشلونة، سيختار مشجعوه أولا تصميم جدارية توضع في غرفة خلع الملابس في كامب نو.

وإلى جانب التصويت، تسمح هذه الأصول الرقمية للجمهور بالدخول إلى قوائم والتواصل مع آخرين من خلال محادثات، والفوز بجوائز رقمية وحقيقية، مثل لقاء لاعبين أو المشاركة في مكالمات الفيديو أو حضور مباريات في مقصورة الشرف الخاصة بالكامب نو.

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