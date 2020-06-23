كلوب: محمد صلاح جاهز لقيادة ليفربول ضد كريستال بالاس

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الألمانى يورغن كلوب المدبر الفنى لفريق ليفربول جاهزية نجم الفريق محمد صلاح لخوض مواجهة كريستال بالاس غدا الأربعاء فى الجولة الـ31 من الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد أن غاب عن اللقاء السابق أمام إيفرتون.

وتحدث كلوب فى المؤتمر الصحفى الخاص باللقاء قائلا:"محمد صلاح تدرب بشكل طبيعى بالأمس وكذلك روبرتسون، ميلنر وماتيب مستبعدان من مباراة الغد بسبب الإصابة".

وواصل قائلاً: "سيكون من الرائع إن لعبنا بأسلوبنا وعلى أعلى مستوى ضد البالاس، ستكون مباراة صعبة لكن علينا جعلها أصعب على البالاس".

وتابع قائلا "عدم وجود جماهير؟ سيكون شيئًا مختلفاً، لقد تدربنا منذ أربع أسابيع وكنا نعرف أننا سنلعب على ملعبنا دون جماهير، كرة القدم ليست نفسها عندما لا يكون هنالك جماهير، أى مباراة ستكون مختلفة بدون جماهير لكن هذه فترة وعلينا التعامل معه، مباراة الديربى كانت مثالاً، نحن نتعامل مع الأمر كما هو ولانفكر بذلك بعد الآن، مازلنا سنلعب على أرضنا ونحن نعلم ملعبنا جيداً ومازال الشعور رائعاً عندما تسير بغرف الملابس فى انفيلد، نريد أن نتعامل معها كمباراة على أرضنا".

وعن الفريق المنافس، قال:"روى هودجسون يقوم بعمل مذهل مع البالاس، لديهم تنظيم عالى وهم أقوياء بدنيا، إنهم يعلمون كيفية التسجيل وإيجاد المرمى، علينا منعهم من ذلك غداً".

وتحدث كلوب عن مانشستر سيتى قائلا:"الشيء الوحيد الذى أدركته من مشاهدتي لمباراة السيتى هو كيف بإمكان أى فريق أن يتقدم بفارق 20 نقطة عن فريق مثل السيتى؟ لابد من أننا قمنا بعمل مناسب لفعل ذلك، مواجهة السيتى الأسبوع المقبل؟ لم نفكر بذلك بعد، بإمكاننا التحضير لها بشكل مناسب لكن تركيزنا الآن منصب على البالاس وعلينا أن نلعب بأسلوبنا، عندما قلت أن السيتى لن يتمكن من اللحاق بنا ستضعون العناوين وتسيئون فهم ماقلته، سأرى جملة 'السيتى لن يلحق بنا قريباً أو أى هراء تكتبونه".

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