زيدان: لا أعتقد أن مشاركة هازارد وفينيسوس معا أمرٌ مستحيل

المصدر: البيان الإلكتروني

قال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد الإسباني:" لا أعتقد أن مشاركة هازارد وفينيسوس معا أمرٌ مستحيل، لكنني أحاول أن أمنح اللاعبين الراحة قدر الإمكان، وفينيسوس يرتاح لنفس المركز الذي يشغره هازارد".

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا غداً،الأربعاء، ويحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة، حيث يتساوى كل منهما برصيد 65 نقطة.

وأضاف: سيتم تحديد موقف الثنائى سيرجيو راموس وإيدين هازارد من المشاركة ضد ريال مايوركا بالجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، غداً، وتعرض سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لكدمة فى الركبة اليسري خلال مباراة ريال سوسيداد بالجولة الـ 30 من الليغا، فيما حصل إيدين هازارد على راحة سلبية من موقعة "الانويتا".

أضاف، "أهم شيء هو فترات الراحة. ما أقوله لن يغير أي شيء. في النهاية، كل ما يهمنا هو أن نحظى بقسط كافٍ من الراحة، لأن 11 مباراة تُلعب في حيز ضيق. وعلينا الاعتناء بأنفسنا جيدا".

وعن الجدل الدائر حول تقنية الفيديو فى مباراة ريال سوسيداد والجدول المزدحم الذى سيعانى منه الريال الأسبوع المقبل، علق زيدان، " لديّ رأيي، لكنني لا أرغب بالتدخل. اليوم تتحدثون عن الجدول، واليوم الآخر تتحدثون عن التحكيم. كل ما يهمني هو مباراة الغد. تتبقى 8 مباريات وكلها مهمة..أما ما دون ذلك، فلكلٍ تعليقه".

تابع، "هناك الكثير من الأشخاص، وكلٍ يُدلي بدلوه. يتحدثون من مدريد، من برشلونه.. لا أهتم بذلك ولا أتدخل في هذه الأمور. كلٌ منا يقوم بعمله، وجميع الأعمال مهمة وصعبة.أُسخِّر نفسي لتحضير المباريات بشكل جيد، لأن فريقي يبدي اهتمامه بما يحدث على أرض الملعب فقط".

وبخصوص غياب كاسيميرو عن وسط ريال مدريد ضد مايوركا، قال زيدان، "سيغيب عنا في مباراة الغد.علينا تغيير التشكيلة بغيابه وهذا ما سنقوم به".

وحول عودة إيسكو من الإصابة سريعاً وحضوره فى مران الريال اليوم، أشار المردب الفرنسي، " "عودة إيسكو خبرٌ رائع. لقد اتضح أن إصابته أقل خطورة مما توقعناه وسيكون إيسكو حاضرا معنا غدا".

وأشاد زيدان بلاعبه فينيسيوس جونيور عند سؤاله حول مدى النضوج التكتيكي للنجم البرازيلي، قائلاً، "عمره 19 عاما، ما زال هناك الكثير ليتعلمه، وهو يعلم ذلك. لكنه فتىً يرغب بالعمل، لقد قدم مباراة رائعة ضد سوسيداد، وليس فقط على الصعيد الهجومي. إنه لاعبٌ رائع لحاضر ومستقبل مدريد".

وعن أداء الياباني كوبو ريال مايوركا هذا الموسم، قال زيدان، "كوبو يقدم موسما جيدا مع مايوركا، يلعب بشكل منتظم وهو ما أراده اللاعب والنادي سوياً. إنه لاعبٌ مثير للاهتمام، يُمثل حاضر ومستقبل ريال مدريد. أنا سعيدٌ من أجله، لكن لو بقي في منزله غدا فهذا أفضل".

واختتم زيدات تصريحاته، موجهاً الشكر لكل من هنأه بعيد ميلاده الـ 48 والذى يوافق اليوم،الثلاثاء.

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