صحف كتالونيا تسخر من «متصدّري فار»

المصدر: (مدريد - وكالات)

أثار فوز ريال مدريد على ريال سوسيداد 2 - 1، على ملعب أنويتا وتصدره «الليغا»، غضب الصحف الكتالونية، بسبب الحالات التحكيمية المثيرة للجدل بالمباراة وكتبت صحيفة «سبورت» عنواناً ساخراً هو «متصدرو فار»، وعنونت المباراة تحت «فضيحة في أنويتا»، كما سخرت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، من الأداء التحكيمي، وكتبت نتيجة المباراة تحت عنوان «صنع في مدريد»، ومن أبرز الحالات التي أثارت الغضب الهدف الملغي لريال سوسيداد، واستخدام بنزيما، ذراعه في الكرة التي سجل منها هدفاٌ لـ «الملكي».

من ناحية اخرى يسعى برشلونة إلى استعادة التوازن والصدارة مؤقتاً عندما يستضيف أتلتيكو بلباو اليوم في المرحلة 31 من الدوري فيما يلعب ريال مدريد غداً مباراة ثأرية أمام ضيفه ريال مايوركا .

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