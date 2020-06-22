5.5 مليون يشاهدون مباراة ايفرتون وليفربول

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكدت قناة "سكاي سبورتس" أن ديربي "ميرسيسايد" مساء أمس الأحد، بين ايفرتون وليفربول، شاهده 5.5 مليون مشاهد في المملكة المتحدة، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، رغم الأداء الباهت من الفريقين، وانتهاءها بالتعادل السلبي.

وتم بث المباراة على قناة "سكاي سبورتس"، وتليفزيون "بيك تي في" المجاني، وتفوق عدد المشاهدين، على الرقم القياسي السابق للمباراة التي تم بثها على "سكاي سبورتس"، وجمعت بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في موسم 2011-2021، وشهدها 4.30 مليون شخص.

ويشير عدد المشاهدين الكبير، إلى حجم المشاهدة لجولة العودة لنشاط الكرة الإنجليزية، بعد عودتها إلى العمل من انقطاع لمدة ثلاثة أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا.

وشهد هزيمة بورنموث أمام كريستال بالاس أول من أمس، 3.9 مليون شخص، وهذا الرقم يعادل نسبة 24.5% من جمهور التلفزيون ليلة السبت، وحققت المباراة متوسط مشاهدة بلغ 3.6 مليون شخص.

وكان قد عاد الدوري الإنجليزي الممتاز رسمياً يوم الأربعاء الماضي، حيث تعادل أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد سلبياً، قبل فوز مانشستر سيتي على أرسنال بثلاثية نظيفة، في مباراة جذبت جمهوراً بلغ 3.4 مليون مشاهد، عندما تم بثه على قناة "سكاي سبورت"، وهو ما يمثل 14.3% من جميع أجهزة التلفزيون ليلة الأربعاء.

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