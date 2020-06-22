كامافينجا لن يرحل عن رين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ارتبط أسم اللاعب إدواردو كامافينجا، ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة، بعد تقدم أداءه في الدوري الفرنسي مع ناديه رين، لكن رئيس النادي الفرنسي نيكولا هولفيك، أعلن أن لاعب خط الوسط سيبقى مع النادي للموسم المقبل 2020/2021.

وجاء تمسك النادي الفرنسي باللاعب حسب ما أشارت صحيفة "ماركا"، إلى عدم اليقين من إمكانية الحصول على قيمة مالية جيدة من صفقة انتقاله، ولذا كان أفضل سيناريو للاعب هو البقاء للموسم المقبل، ومواصلة التطور.

وأكد هولفيك: "اتفقنا مع كامافينجا، على أنه سيبقى معنا الموسم المقبل، وهو لاعب ذكي ويعرف كيف يخدم مصلحته الرياضية في الوقت الحالي، خاصة وأننا لم نتلق أي عروض له بالفعل".

ولعب كامافينجا، 22 مباراة في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسجل هدفاً واحداً، وظهر كلاعب محوري تماماً في النادي الفرنسي، والذي احتل المركز الثالث، عندما تم إنهاء الموسم الحالي في نهاية مايو الماضي.

وضمن رين التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في 2020/2021، ويهدف إلى تقديم عرض قوي في مرحلة المجموعات من البطولة.

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