الدوري الاسباني يخطط لعودة الجماهير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تخطط رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، في السماح للمشجعين بالعودة إلى الملاعب هذا الموسم، بعدما أرسلت نسخاً من البروتوكول الذي سيحكم عودتهم إلى جميع الأندية العشرين.

ويأتي هذا التطور بعد 11 يوماً فقط من تصريح رئيس الرابطة، خافيير تيباس لموقع "سبورتس ميل": "إذا كان بإمكاننا الحصول على 10 أو 15% من سعة الاستاد قبل نهاية الموسم، فسيكون ذلك جيداً، والوباء في انخفاض، ويجب تنسيق عودة المشجعين، وفي غضون 10 أو 15 يوماً سنرى ما يمكن الوصول إليه".

وكان الإعلان عن حالة الطوارئ الإسبانية لمدة ثلاثة أشهر قد انتهى أمس الأحد، مع قيام الدولة بفتح حدودها مرة أخرى للسياح، وتم تسريب بروتوكول جديد إلى راديو "كادينا سير: الإسباني، والذي بث تفاصيله اليوم الاثنين.

ووفقاً لوثيقة البروتوكول المكون من 16 صفحة، سيتم تقسيم المشاهدين في الاستاد إلى 4 أو 5 مجموعات، ويسمح لهم بالدخول في فترات زمنية مختلفة، وتبدأ من 90 دقيقة قبل انطلاق المباراة، وحتى 15 دقيقة قبل بدء المباريات.

وسيتعين على الجماهير، التسجيل للحضور، وسيتم قياس درجة حرارتهم في الحلقة الخارجية من نقاط التفتيش الأمنية، ولن يسمح لأحد بدرجات حرارة تزيد عن 37.5 درجة مئوية، بالوصول إلى الملعب.

كما تنص الوثيقة على أنه يجب على المتفرجين ارتداء قناع في جميع الأوقات، ولن يسمح لهم بالتجول حول الأرض أو شراء أي شيء داخل الاستاد، وسيحصل كل مشجع على زجاجة ماء، ويجب أن يبقى في مقعده أثناء المباراة.

وترى الرابطة، أن إمكانية بيع التذاكر مرة أخرى، سترضي معظم أندية الدوري الاسباني على الرغم من أن ريال مدريد، والذي يلعب حالياً مبارياته في استاد ألفريدو دي ستيفانو البالغ عدد مقاعده 7000 مقعد، أشار إلى أنه يفضل لعب باقي مبارياته هذا الموسم، خلف الأبواب المغلقة تماماً.

ووفق البروتوكول الجديد، سيسمح بدخول ألف فقط من جماهير الريال في مدرجات استاد ألفريدو دي ستيفانو، فيما يمكن أن يكون لدى برشلونة في كامب نو 15 ألف مشجع.

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