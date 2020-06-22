فحص كورونا يقرب بالوتيلي من العودة إلى تدريبات بريشيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يقترب ماريو بالوتيلي، من الانضمام إلى زملائه في فريق بريشيا لإنهاء موسم الدوري الإيطالي الحالي لكرة القدم، رغم ما أشارت إليه تقارير صحفية، عن وجود حرب كلامية علنية للغاية بين اللاعب وناديه الإيطالي، واتخاذ إدارة بريشيا إجراءات قانونية ضد اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً، ووكيل أعماله مينو رايولا.

وسيكون على بالوتيلي، الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لإعادة الثقة المفقودة بينه وبين النادي، وفي مقدمتها الخضوع لاختبار فيروس كورونا، قبل الانخراط في التدريبات، بعدما غضب مالك النادي ماسيمو تشيلو، من مزاعم رددها رايولا وبالوتيلي، وأشارا فيها إلى أن هناك تمييز ضده من خلال عدم السماح له بإجراء اختبار لفيروس كورونا.

ونفى النادي هذا الاتهام، ووصفه بالزائف والكاذب، وأصدر بياناً أكد فيه اللجوء إلى إجراءات قانونية ضد أولئك الذين يوجهون الاتهامات الباطلة للنادي، وأوضح أنه احتراماً للبروتوكول الطبي، قام بتعيين أخصائي بدوام كامل، للتعامل مع أي حالات طوارئ صحية محتملة مرتبطة بفيروس كورونا.

وكان قد تم إبعاد بالوتيلي عن التدريب الأسبوع الماضي، لأن شهادته الطبية كانت غير صالحة، وتم تصوير المهاجم وهو يصل إلى التدريب، قبل أن ينصح بالمغادرة من قبل مسؤول النادي، كما طلبت رابطة الدوري الإيطالي من اللاعبين، تقديم وثائق طبية سارية عند الوصول إلى ملاعب التدريب والملاعب.

وتشير التقارير الصحفية الإيطالية، ومنها ما نشرته " لاغازيتا دييلو سبورت"، إلى أن بالوتيلي سيخضع لاختبار كورونا هذا الأسبوع، وإذا ظهرت الاختبارات سلبية، فسيسمح له بالعودة إلى التدريب، ومساعدة بريشيا في إنهاء الموسم الحالي، لتكون أقوى فرصة للاعب والنادي للاتفاق.

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