كاراغر: أوريجي ومينامينو ليسا في مستوى صلاح

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

دعا جيمي كاراغر اللاعب الإنجليزي السابق، الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول، إلى جلب لاعبين جدد لتدعيم الخط الهجومي لليفربول خلال فترة الانتقالات المقبلة، ولا يقلون في المستوى عن النجم المصري محمد صلاح، وألمح إلى أن ديفوك أوريجي وتاكومي مينامينو، ليسا على نفس مستوى صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

وجاءت دعوة كاراغر، بعد أداء ليفربول ضد إيفرتون أمس، وتعادل الفريقين السلبي، في في ديربي ميرسيسايد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ووضح مدى تأثر ليفربول بغياب صلاح، والذي لم يشارك بسبب إصابة طفيفة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" إلى أن مينامينو كافح لإثارة الإعجاب في جوديسون بارك، وأوضح كاراغر مدافع ليفربول السابق، أن هناك هبوطاً كبيراً عندما لا يظهر أحد من الثلاثة مهاجمين المميزين من ليفربول، وأوضح كاراغر على قناة "سكاي سبورتس"، أن اللاعبين الثلاثة يمثلون قوة كبيرة تعادل أي فريق آخر في أوروبا، ولكن عندما لا يلعب واحداً منهم، يكون هناك انخفاض كبير في المستوى مثلما حدث أمام ايفرتون، وأكد أن لهذا السبب، لا يزال ليفربول بحاجة إلى تعزيز قدراته الهجومية، لأنه إذا فقد ليفربول أحد اللاعبين الثلاثة لفترة من الوقت بسبب الإصابة، فسيكون في مشكلة.

وأضاع ليفربول فرصة التعاقد مع مهاجم الظهير الأيمن لايبزيج تيمو فيرنر، والذي وافق منذ ذلك الحين على الانضمام إلى تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز عندما ينتهي عقده مع نادي الألماني في وقت لاحق من هذا الشهر.

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