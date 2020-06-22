وفاة الدراج البريطاني بن جودفري في حادث مأساوي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

توفي نجم السوبربايك البريطاني، بن جودفري، في حادث مأساوي في دونينجتون بارك، عن عمر يناهز 25 عاماً، إذ سقط اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً من دراجته بينما كان يتنافس في حدث "لا حد للمضمار"، في حلبة رياضة السيارات الواقعة في ليسترشاير.

وكان من المقرر أن يمثل الدراج، فريق "بي جي آر"، في سيلفرستون في وقت لاحق من هذا العام، وجاء في بيان صادر عن الشركة: "خلال جلسة المجموعة المتقدمة الثانية، اصطدم بن جودفري بدراجة أخرى، وتعرض لإصابات خطيرة، وعلى الرغم من المساعدة الطبية الفورية، إلا أنه استسلم لإصاباته بعد فترة وجيزة".

زميل متسابق السوبربايك البريطاني جلين إروين، أشاد بجودفري، وكتب على تويتر: "أرقد بسلام بن جودفري".

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