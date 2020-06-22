روني: أكره ليفربول ولكني سعيد بعودة ابتسامة زوجتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق، عن كرهه أن يرى ليفربول يحقق الإنجازات، ويتوارى فريقه مانشستر يونايتد في الظل، رغم أن زوجته وعائلتها من مشجعي ليفربول بقوة.

وأوضح خلال تحليله لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي عادت عجلته للدوران مؤخراً فترة تعليق نحو 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، أنه يكره أن يرى ليفربول يتوج بلقب "البريميرليج".

ونقل موقع "آس"، عن روني قوله: "لا أريد رؤية ليفربول يفوز بأي شيء، أو أي بطولة، لكنني كمحب ومشاهد لكرة القدم، اعترف أنه سيحقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز عن جدارة واستحقاق في الموسم الجاري".

وأضاف: "الوقت حان لكي تبتسم زوجتي أخيراً، وتترك الأحزان لي، لأنها ومعظم عائلتها، يشجعون ليفربول بحماس وحرارة، وعلى مدار سنوات طويلة جعلتهم يعانون بتحقيقي للبطولات الكثيرة مع مانشستر يونايتد، والآن يبدو أن الوقت حان لأشرب من نفس الكأس الذي أذقته لها، وتبدأ معاناتي".

ويعد واين روني، واحد من أساطير كرة القدم الإنجليزية وفريق مانشستر يونايتد، على مر العصور، لاسيما وأنه قاد الفريق لعدداً من الألقاب والإنجازات، خلال حقبة لا تنسى في تاريخ اليونايتد، تحت قيادة السير الأسكتلندي أليكس فيرجسون.

ويمر فريق مانشستر يونايتد، بفترة من عدم الاتزان منذ رحيل فيرجسون عن الإدارة الفنية للفريق، ورحيل واعتزال أغلب نجوم الجيل الذهبي للفريق، وعلى رأسهم واين روني والبرتغاليين كريستيانو رونالدو ولويس ناني والهولندي ياب ستام والويلزي ريان جيجز، وغيرهم من عمالقة نجوم الفريق في تلك الفترة.

فيما يقترب فريق ليفربول، الغريم التقليدي لفريق مانشستر يونايتد، من التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري، في ظل تصدره جدول البطولة برصيد 83 نقطة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 46 نقطة، ويقاتل لدخول المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل

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