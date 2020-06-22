رونالدو يبحث عن حل للعقم التهديفي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عقد اجتماع بين كريستيانو رونالدو، وماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، لمناقشة مشكلة العقم التهديفي للنجم البرتغالي منذ عودة الدوري الإيطالي، ويتطلع رونالدو إلى انطلاقة جديدة، رغم أنه سجل 25 هدفاً مع يوفنتوس في كل المسابقات هذا الموسم.

وساري واثق في رونالدو بشكل كبير، ويثق أنه سيحطم كل الأرقام مرة أخرى، وأكد أنه جلس بشكل خاص مع رونالدو حول الموقف الحالي، وقال: "جلست مع رونالدو لوقت طويل، وعليه ألا يفقد الثقة، وآمل أن ينجح في العودة للاعب المذهل الذي هو عليه".

ويلتقي يوفنتوس مع مستضيفه بولونيا في الدوري الإيطالي مساء اليوم الاثنين، وأكمل ساري: "تحدثنا عن ذات الأمور قبل مباريات كأس إيطاليا، ولاعب سجل أكثر من 700 هدف، لابد أن يحظى بمعاملة مختلفة، وفي النهائي قررنا أن نلعب بديبالا في العمق بعض الشيء، وسيكون علينا أن نتحسن بعض الشيء، ومشكلة التهديف سيتم حلها بشكل طبيعي".

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