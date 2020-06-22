آثار معركة إشبيلية تظهر على ميسي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى التدريب مع فريقه برشلونة، استعداداً للقاء مستضيفه أتليتيك بيلباو، وأظهرت اللقطات المصورة، بعض الندوب الظاهرة على ساق اللاعب.

وكان ميسي ضحية تحدي متهور من مدافع إشبيلية دييغو كارلوس، في مباراة برشلونة السابقة، والتي انتهت بالتعادل السلبي، وشهدت اشتباكات كثيرة بين ميسي وكارلوس، وأعتبرها البعض بمثابة معركة خاصة بين اللاعبين داخل الملعب.

وبرشلونة يحتل حالياً المركز الثاني في ترتيب الدوري الاسباني، بعد ريال مدريد، ويسعى للعودة إلى الصدارة بعد غدً الأربعاء، عندما يواجه بلباو الذي يحتل المركز التاسع في الدوري الإسباني.

ورغم أن ميسي لم يتمكن من زيارة الشباك أمام إشبيلية، إلا أنه من غير المستغرب، أن يتوج هدافاً للدوري الاسباني، بتسجيله 21 هدف هذا الموسم، وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسه، كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد.

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