فضيحة في أنويتا بسبب فوز ريال مدريد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أثار فوز ريال مدريد على مستضيفه ريال سوسيداد 2-1، على ملعب أنويتا في إطار منافسات الجولة 30، واعتلاءه صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، نوبة من الغضب في الصحف المنتمية لإقليم كتالونيا، خاصة وأن اللقاء شهد الكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وعنونت صحيفة "سبورت" على غلافها الرئيسي، "متصدرو الفار"، وعنوان آخر "فضيحة في أنويتا"، وأما بالنسبة إلى صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فسخرت من الأداء التحكيمي، وكتبت على غلافها "صنع في مدريد".

وأشارت أكبر صحيفتين كتالونيتين، حسب ما أوضح موقع "آس"، إلى حالات عدة حالات تحكيمية بعينها، كركلة جزاء فينيسيوس جونيور، إذ رأت أنها مثيرة للجدل، أي قد تحتسب أو لا تحتسب.

كما تحدثت عن الهدف الملغي لريال سوسيداد، مشيرة إلى أنه هدف شرعي، وأما بالنسبة إلى هدف ريال مدريد الثاني الذي وقع عليه بنزيما، فقالت بأنه استخدم ذراعه في الكرة ما كان يستوجب احتساب لمسة يد.

وتناولت صحيفة "لا بانوجوارديا" في نسختها الرقمية الرياضية كذلك الحديث عن اللقاء، وعنونت: "صدارة لريال مدريد مليئة بالشكوك".

وأضافت الصحيفة: "هدف ريال مدريد الأول جاء بعد ركلة جزاء احتسبته تقنية الفيديو التحكيمية، وأُلغي هدف التعادل الذي جاي عن طريق يانوزاي، والإقرار بصحة الهدف الثاني بالرغم من سيطرة بنزيما على الكرة بذراعه".

وأما بالنسبة إلى صحيفة "جريدة كتالونيا"، فعنونت: "ريال مدريد في صدارة الترتيب بشكل مثير للجدل"، وتناولت الحديث عن الأمر فكتبت: "تصدر ريال مدريد ترتيب الليجا بعد التقدم على ريال سوسيداد بركلة جزاء مشكوك في صحتها تم احتسابها لصالح فينيسيوس، وهدف ملغي ليانوزاي بداعي تسلل بورتو يُحبط ردة فعل ريال سوسيداد".

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