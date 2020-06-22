شاهد.. موقف حرج لساديو ماني في "ديربي الميرسيسايد"

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي لموقف محرج قبل انطلاق مباراة فريقه أمام مضيفه وجاره إيفرتون أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجرت العادة مؤخرا بعد استئناف مباريات "البريميرليغ" أن يقف لاعبو الفريقين المتنافسين في وسط الملعب قبل انطلاق المباراة دقيقة صمت حدادا على ضحايا فيروس كورونا المستجد في بريطانيا، وبعدها يجثون على ركبهم بإشارة من الحكم، تضامنا مع حركة "حياة السود مهمة" التي تدعو للعدالة لأصحاب البشرة السوداء، على خلفية مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد على يد شرطي أمريكي أبيض البشرة.

وبعدما أن وقف لاعبو الفريقين دقيقة صمت، أطلق الحكم صافرة أولى بهدف نزول اللاعبين على ركبهم، لكن ماني انطلق وحيدا وبسرعة باتجاه مرمى المنافس ظنا منه أن المباراة انطلقت، قبل أن يتدارك الموقف ويعود لملعب فريقه، وينضم للفتة التضامنية مع بقية اللاعبين.

ولاقى فيديو تصرف ماني رواجا هائلا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاركوا الفيديو وعلقوا عليه بكثير من الطرافة، وفق "روسيا اليوم".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز