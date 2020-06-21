القائم ينقذ ليفربول من الخسارة أمام ايفرتون

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أنقذ القائم ليفربول من الخسارة أمام مضيفه إيفرتون، لتنتهي المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب جوديسون بارك، بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإنجليزي.

ولم يشرك يورغن كلوب مدرب ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، والذي يبدو أنه ما يزال غير جاهزاً بدنياً للعب، كما تردد قبل اللقاء، رغم تأكيدات المدرب بجاهزيته، ولكن يبدو أن رغب في عدم المغامرة بالدفع به خوفاً من تعرضه لإصابة أكبر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 83 نقطة، ويقف على بعد 5 نقاط من التتويج بدرع الدوري الإنجليزي للمرة الأول منذ 30 سنة، بينما يبقى إيفرتون في المركز الثاني عشر بعد وصوله إلى 38 نقطة.

وجاء أداء الفريقين باهتاً وضعيفاً طوال شوطي المباراة، وغلب الحذر على الأداء، وغابت الفرص الخطيرة الحقيقة على المرميين، باستثناء بعض المحاولات الخجولة، وآخر 10 دقائق من المباراة، عندما حرم قائمي ليفربول، أصحاب الأرض من هدفين محققين.

وتركزت خطورة ليفربول على الكرات الثابتة، وأفضلها تسديدة أرنولد، وأمسكها جوردان بيكفورد حارس إيفرتون، وأصيب جيمس ميلنر في الدقائق الأخيرة ليحل مكانه جو جوميز في الشوط الأول.

وحاول مدرب ليفربول تنشيط فريقه مع انطلاقة الشوط الثاني بإشراك أليكس تشامبرلين مكان مينامينو، إلا أن الأداء العام لليفربول لم يتحسن رغم تسديدة مبكرة من نابي كيتا بجوار القائم الأيمن.

وكان إيفرتون الأكثر خطورة، وأضاع أكثر من فرصة حقيقية بفضل يقظة أليسون في التصدي لتسديدة ماكرة من كالفيرت لوين، والتي تابعها توم ديفيز بقدمه لترتد من القائم الأيمن، ليحصل كل فريق على نقطة في نهاية المباراة.

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