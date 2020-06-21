مصير ريال مدريد في التتويج بالليغا بيده

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سقط برشلونة في فخ التعادل السلبي أمام إشبيلية في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب رامون سانشيز بيزخوان أول من أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.

وأصبح مصير ريال مدريد بخصوص تحقيق لقب "الليغا" بين يديه، وفي حالة فوزه في كافة مبارياته التسع المقبلة، التي من بينها لقاء ريال سوسيداد الذي يقام اليوم الأحد، فإنه سيتوج باللقب بفارق الأهداف.

وأشار موقع "آس" إلى أنه بعد عودة الفرنسي زين الدين زيدان، إلى تدريب الريال في مارس 2019، أدرك أن ريال مدريد يعاني من مشكلات دفاعية كبيرة، لذا بحث عن عدة حلول هذا الموسم، وجرب في أول 12 مباراة 12 تشكيلة مختلفة للوقوف على أفضل العناصر على كافة المستويات.

واستطاع زيدان الوقوف بالفعل على أفضل تشكيلة له، تشكيلة ضمت عناصر جديدة كفيرلاند ميندي، والذي تميز بقوته الدفاعية على عكس مارسيلو، وعناصر شابة كفيديريكو فالفيردي، بالإضافة إلى عناصره المخضرمة ككاسيميرو، رافاييل فاران وسيرجيو راموس، والمتميز البلجيكي تيبو كورتوا.

واستطاعت كتيبة زيدان تحطيم رقماً قياسياً لم يتحقق منذ موسم 1987/1988، والوصول إلى أفضل رصيد دفاعي له في 32 عاماً، بعدما استقبلت شباكه هذا الموسم، 20 هدفاً في 29 مباراة، وهو أقل معدل من استقبال الأهداف في 32 عاماً، ولم يسبق وأن حقق ريال مدريد رقم أقل في العقود الأخيرة سوى في موسم 87/88، ففي ذلك الموسم اهتزت شباك المرينجي 19 مرة في 29 مباراة، وتوج آنذاك حارسه فرانسيسكو بويو، بجائزة زامورا، كما توج الفريق بلقب الدوري الإسباني.

وفي موسم 91/92، فاز بويو مرة أخرى بجائزة زامورا لتغيب تلك الجائزة عن ريال مدريد لخمسة عشر عاماً، وتحديدًا موسم 07/08، إذ عادت مرة أخرى إلى خزينة الملكي وتُوج بها القديس إيكر كاسياس، وبعد مرور اثنى عشر عاماً على فوز كاسياس بتلك الجائزة، يبدو أنها أصبحت قريبة جدًا من أحد عمالقة ريال مدريد في العقد الأخير، تيبو كورتوا.

وجزء كبير من النجاح الدفاعي لريال مدريد هذا الموسم عائد إلى التعزيزات الدفاعية، وفي مقدمتها ميندي، وكذلك عناصره الخبرة كراموس، فاران وداني كارفاخال، ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد خيتافي، كأقل فريق يتلقى تسديدات بإجمالي 245 تسديدة، كما أنه أقل فريق يتلقى تسديدات مباشرة على المرمى بإجمالي 79 تسديدة.

كما أن جزء كبير من النجاح الدفاعي لريال مدريد، عائد إلى المستوى الكبير لكورتوا، فالبلجيكي لديه أفضل نسبة تصديات في الدوري بنسبة 75.71%، كما أنه أكثر من حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة من 26، بينما استقبل 17 هدفًا في الـ 13 مباراة الأخرى.

ولم يستقبل ريال مدريد هذا الموسم ثلاثة أهداف أو أكثر في لقاء واحد خلال 29 جولة في الليغا، على عكس دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وكأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسيداد، وهو ما لم يحدث منذ موسم 2009/2010

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