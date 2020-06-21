الأسطورة أندرتيكر يعتزل الحلبات
أعلن أسطورة ( WWE) اندرتيكر اعتزاله لحلبات المصارعة الحرة بعد سنوات طويلة سطر خلالها اقوى الانتصارات
وقال النجم الأسطوري في الحلقة الاخيرة من الفيلم الوثائقي ( الرحلة الأخيرة ) و الذي يعرض على شبكة ( WWE) أنه الوقت المناسب للرحيل عن الحلبة، ليس لدي حافز ولا شيء أثبته مرة أخرى أو إنجاز أجري خلفه“.
وأضاف ( “أنا في النقطة التي يجب أن يبتعد راعي البقر عن الحلبة )
وأكد أندرتيكر أن اللعبة تغيرت ولم يعد أمامه شيء لإنجازه ويجب فتح المجال لمصارعين شباب وقال :( لم يعد أمامي شيء لأنجزه ، اللعبة تغيرت حان الوقت ليأتي شباب جدد ويبدو أنه الوقت المناسب للإبتعاد )
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