شاهد .. ليفربول ينشر كواليس تحضيراته لمواجهة إيفرتون اليوم

المصدر: متابعة – عماد الدين إبراهيم

نشر نادي ليفربول الإنجليزي فيديو عبر حسابه الرسمي في تويتر كواليس تحضيراته لمواجهة ايفرتون مساء اليوم على ملعب “جوديسون بارك”، ضمن فعاليات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي بعد العودة من فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

وكشف فيها جاهزية الفريق والروح المعنوية العالية التي دخلوا بها التحضيرات حيث يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول بمسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم قد انتهت باكتساح الريدز منافسه إيفرتون بخمسة أهداف مقابل هدفين.

ويأمل الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الحالي في تحقيق الفوز على إيفرتون، ليكون على بعد 3 نقاط من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن الريدز منذ عام 1990.

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