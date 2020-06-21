بيل ورودريغيز يفقدان ثقة زيدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

لم يشفع قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بزيادة التغييرات في المباراة الواحدة من 3 إلى 5 لاعبين، واعتماد رابطة الدوري الإسباني تنفيذ هذا القرار، في حصول كل من الويلزي غاريث بيل والكولومبي خاميس رودريغيز، على فرصة المشاركة خلال الـ 11 مباريات المتبقية على انتهاء الموسم الاسباني الجاري.

واستضاف ريال مدريد يوم الأحد الماضي، إيبار في إطار منافسات الجولة 29 من بطولة دوري الدرجة الأولى الإسباني، وانتهى اللقاء بفوز الريال "المرينجي" 3-1، وحصل بيل على فرصة المشاركة لنصف ساعة أمام إيبار، ومرر خلالها الكرة 7 مرات، وأخفق في 4 منها، كما فقدها 5 مرات، ولم يسدد أي كرة على مرمى الخصم.

ثم استضاف "المرينجي" الخميس الماضي، فريق فالنسيا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، واستطاعت كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان تحقيق الانتصار بثلاثية نظيفة، وغاب بيل عن تلك المباراة، ولم يشارك فيها، واعتمد الفرنسي زين الدين زيدان، على لاعبين آخرين في مركز الجناح الأيمن، وهما كفيديريكو فالفيردي وماركو أسينسيو.

ويبدو أن بيل الذي كان قريباً للغاية من الرحيل عن ريال مدريد الصيف الماضي، وتحديداً إلى الصين، أصبح خارج حسابات زيدان، رغم السرعات والقدرات الكبيرة الذي يتمتع بها اللاعب، إلا أنه خسر ثقة مدربه إلى الأبد، ففي بداية الموسم قدم أداءً جيداً نوعاً ما.

ولكن سرعان ما تعرض لإصابة تلو الأخرى ليغيب لأسابيع عن الفريق، وكان أخر هدف سجله بيل مع ريال مدريد في الدوري، في الأول من سبتمبر الماضي، حينما أحرز ثنائية في مرمى فياريال. وأشار موقع "آس"، إلى أن زيدان اعتمد على 17 لاعباً في أول مباراتين بعد استئناف النشاط الذي توقف في منتصف مارس الماضي، واستبعد من المشاركة عدداً من اللاعبين بعضهم بقرار فني كألفونس أريولا، إبراهيم دياز، خاميس رودريجيز، دييجو ألتوبي وخابي هيرنانديز، والبعض الآخر للإصابة، مثل إيسكو، والذي استدعاه زيدان للمباراة الأولى، ولكنه غاب عن الثانية للإصابة، ولوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز.

أما اللاعب خاميس رودريغيز، فرغم جاهزته، إلا أن زيدان لم يلجأ له في أي من اللقاءين الماضيين، ولم يشارك أيضاً في أي مباراة بالدوري الإسباني منذ 19 أكتوبر الماضي، حينما لعب ريال مدريد ضد ريال مايوركا،

وكذلك كان رودريغيز قريبًا للغاية من الرحيل عن ريال مدريد الصيف الماضي، ولكن زيدان منحه فرصة المشاركة في 7 من أول 9 بالدوري الإسباني، وبمجموع 341 دقيقة، وسجل خلالها هدفاً واحداً.

وشارك اللاعب بعدها في 11 دقيقة بمباراة جالطة سراي التركي بدوري مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليتعرض بعدها لإصابة أبعدته عن الفريق، وشارك رودريغيز، في 13 دقيقة فقط خلال ما يقرب من ثمانية أشهر، وكانت ضد فالنسيا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما شارك في تشكيلة الفريق الأساسية التي خاضت مواجهات كأس ملك إسبانيا الثلاث.

والجدير بالذكر أن غاريث بيل كلف ريال مدريد 101 مليون يورو للتعاقد معه في عام 2013، بينما كلف رودريغيز، 75 مليون يورو للتعاقد معه بعد أدائه المتميز في مونديال 2014، ويتصدر الثنائي، بعد إيدن هازارد، قائمة أغلى الصفقات الذي تعاقد معها ريال مدريد في العقد الأخير.

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