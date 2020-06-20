زاناردي في حالة خطيرة بسبب شاحنة

المصدر: البيان الإلكتروني

يرقد أليكس زاناردي، سائق فورمولا 1 السابق، وبطل البارالمبياد الحالي، في حالة خطيرة للغاية في المستشفى، بعد إصابته مرة أخرى في حادث مروّع.

وزاناردي (53 سنة) من ذوي الخبرة في رياضة السيارات العالية المستوى على جانبي المحيط الأطلسي، وفقد ساقيه في حادث تحطم سيارة عام 2001 خلال سباق ألماني.

وتعرض الأولمبي الإيطالي للإصابة في حادث مروع أمس الجمعة، أثناء مشاركته في سباق للكراسي المتحركة، ولكنه فقد السيطرة وانحرف عن المسار ليخترق حركة المرور، وتصدمه شاحنة كبيرة.

وسبق وفاز زاناردي بأربع ميداليات ذهبية في الكراسي المتحركة في أولمبياد أصحاب الهمم عامي 2012 و2016، وغرد ماريو أندريتي بطل العالم في الفورمولا 1 لعام 1978: "أشعر بالخوف الشديد على زاناردي".

وغرد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على "تويتر": "لا تستسلم أبداً، لأنك بقوتك الاستثنائية، تغلبت على ألف من الصعوبات، هيا أليكس زاناردي، لا تستسلم، كل إيطاليا تقاتل معك".

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