ديوكوفيتش يتحدى "ملك السلة"

المصدر: دبي-عدنان الغربي

تحدى الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في التنس، الأمريكي ليبرون جيمس الملقب بـ"ملك" كرة السلة المحترفة "إن بي أي" ولاعب فريق لوس انجلس ليكرز، ودعاه لمواجهته من خلال مقطع فيديو نشره النجم الصربي على حسابه في "انستغرام"، استعرض خلاله مهارته في كرة السلة بتسجيل رمية ثلاثية وأرفقه بتعليق جاء فيه:" أنا مستعد للملك جيمس".

ومع استمرار توقف منافسات تنس المحترفين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أعاد النجم الصربي الأنظار إلى ملاعب التنس من جديد عبر سلسلة من البطولات الاستعراضية التي ينظمها في دول البلقان تحت مسمى "أدريا تور" ، أقيمت أولها الأسبوع في صربيا بمشاركة عدد من أبرز نجوم اللعبة

وشارك إلى جانب ديوكوفيتش عدة نجوم من بينهم الألماني ألكسندر زفيريف والنمساوي دومينيك ثيم.

وتقام سلسلة بطولات "أدريا تور" الاستعراضية على مدار أربعة أسابيع، وتتضمن إلى جانب البطولة الأسبوع الماضي، بطولة أخرى في مدينة زادار الكرواتية تقام اليوم وغدا، وبطولة في مونتنيغرو يومي 27 و28 من الشهر الجاري وبطولة تحتضنها بلدة بانيا لوكا في البوسنة والهرسك، يومي الثالث والرابع من يوليو المقبل.

ومباراة استعراضية في سراييفو، وذلك مع استمرار توقف منافسات المحترفين حتى نهايةيوليو على الأقل، بسبب الوباء العالمي.

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