كورونا تجبر أرسنال على تغيير غرفة ملابس لاعبيه

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

كشف أرسنال عن تغيير غريب في غرفة تغيير ملابس لاعبي فريقه الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مضيفه برايتون اليوم السبت، والتي انتهت بخسارة أرسنال 1-2، ضمن الجولة 30 من المسابقة.

وأظهرت صور نشرها أرسنال لغرفة لاعبيه، ونشرتها صحيفة "ديلي ميل"، إجبار نجميه إدي نكتيا وأينسلي ميتلاند-نايلز، على الجلوس في زاوية غرفة تغيير الملابس، كما وضع كراسي منفصلة للاعبين للتغيير والاستعداد، ويبعد كل منها مسافة مترين عن الآخر، مع ترك الموظفين أطقم اللعب والأحذية للاعبين فوق المقعد.

وتم وضع مقعد قائد أرسنال بيير-إميريك أوباميانغ، في منتصف غرفة تغيير الملابس في استاد الإمارات، والمعروف أن أرسنال واحدة من أحدث الغرف المتغيرة في كرة القدم الإنجليزية، وتم إعادة ترتيبها لاحترام قواعد المباعدة الاجتماعية، بعد عودة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد إغلاق طويل بسبب فيروس كورونا.

ويدرك "المدفعجية" ضرورة احترام إرشادات المباعدة الاجتماعية، ولذا ظهرت غرفة تغيير الملابس، مخالفة للغرفة الفاخرة التي اعتاد عليها لاعبي أرسنال في استاد الإمارات، خاصة وأن سبق وجاء فحص مدرب الفريق، إيجابياً بفيروس كورونا، قبل لقاء أرسنال مع برايتون في 12 مارس الماضي، ليتم إيقاف الدوري الإنجليزي على الفور.

وعندما عاد "المدفعجية" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي، تم انتقاد النادي من قبل غاري نيفيل النجم الإنجليزي السابق، بسبب خططهم قبل المباراة في استاد الاتحاد، إذ سافر لاعبو الفريق إلى مانشستر عن طريق طائرة، ووصلوا قبل انطلاقها بثلاثة ساعات، واختاروا تناول وجبة ما قبل المباراة في مطار لندن ستانستد.

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