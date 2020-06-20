صراع ثلاثي على مهاجم وولفرهامبتون

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أبدى يوفنتوس اهتمامه بالتعاقد مع المهاجم الدولي المكسيكي راؤول خيمينيز (29 سنة)، مهاجم وولفرهامبتون، ليدخل في منافسة قوية على نيل خدمات اللاعب مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد.

ويملك خورخي مينديز وكيل اللاعب خيمينيز، علاقة مع عمالقة الدوري الإيطالي، وسبق وساعد في تسهيل صفقة انضمام كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس قبل عامين.

ومع ذلك، يقال أن يوفنتوس تأخر بتقديم عرضه، بسبب السعر المطلوب للنادي في الدوري الإنجليزي، والبالغ 54 مليون جنيه إسترليني لنجمه الأمامي، وفقاً لموقع "كالتشيو ميركاتو".

ويبحث يوفنتوس عن مهاجم جديد ليحل محل جونزالو هيجوين، ويظهر اهتماماً بالمكسيكي بعد تأجيل المفاوضات من نابولي، لمطالبته بـ 40 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن لاعبه البولندي أركاديوس ميليك.

وانضم خيمينيز في البداية إلى وولفرهامبتون على سبيل الإعارة من بنفيكا، ثم انتقل بشكل دائم في الصيف الماضي مقابل رسوم قدرها 37 مليون جنيه إسترليني.

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