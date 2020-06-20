ماريانو مفاجأة زيدان لريال سوسيداد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ضم الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، المهاجم ماريانو في قائمة الـ 23 لاعباً لمباراة فريقه أمام مضيفه ريال سوسيداد غداً الأحد، بعدما تم استبعاده بسبب مشاكل جسدية.

وكان ماريانو، اللاعب المفاجئ في قائمة زيدان لمباراة الغد، بعدما سبق وظهر فقط في مباراتين مع الفريق بالدوري الإسباني هذا الموسم، لكنه غاب عن أول مباراتين بعد عودة الدوري الاسباني من الإيقاف، بسبب مشاكل جسدية منعت اللاعب من التدريب مع الريال.

وتم إدراج ماريانو في 3 قوائم لمباريات ريال مدريد في الموسم الجاري، قبل تأجيل كرة القدم بسبب فيروس كورونا، ومع إصابة جوفيتش في يناير الماضي، لعب في مباراتين الكأس الإسبانية ضد فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

وتضم قائمة الريال للقاء سوسيداد، حراس المرمى، كورتوا، أريولا والتوبي، والمدافعون كارفاخال، ميليتاو، راموس، فاران، مارسيلو، مندي وجافي هيرنانديز، والوسط كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي وجيمس، والمهاجمون، هازارد، بنزيما، بيل، أسينسيو، إبراهيم، ماريانو، فينيسيوس ورودريغو.

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