بوبوف رجل المباراة رغم الـ 10 أهداف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حصل دينيس بوبوف (17 سنة)، حارس مرمى فريق روستوف، على جائزة أفضل لاعبي مباراة فريقه ضد سوتشي في الدوري الروسي، رغم خسارة روستوف 1-10.

وأجبر روستوف على اللعب بلاعبيه الشباب، بعد أن أثبتت الفحوص، إصابة ستة من لاعبي فريقه الأول بفيروس كورونا، وبدأ روستوف بطريقة رائعة، وتقدم بهدف وحيد، بعد دقيقة واحدة فقط، لكنه سرعان ما تخلف وخسر المباراة بنتيجة ثقيلة.

ورغم عدد الأهداف الكبير، إلا أن بوبوف، حطم الرقم القياسي في الدوري الروسي لأكثر حالات التصدي للانفرادات في مباراة واحدة، بالتصدي لـ 15 انفراد، وبما في ذلك ركلة جزاء.

وأصدر النادي في وقت لاحق بيانًا لتبرير النتيجة، وتوضيح حقيقة عزل الفريق كاملاً، ورفض نادي سوتشي عرضاً بتأجيل المباراة، ولهذا كان السبب بالدفع بلاعبين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و19 عاماً للعب في هذه المباراة، وهو ما تسبب بتلك النتيجة المزعجة.

وأشار النادي في بيانه إلى أن هناك أمور إيجابية تحققت من تلك المباراة، ومنها الحارس بوبوف، والمهاجم رومان رومانوف، وكلاهما 17 عاماً، والذي سجل هدف روستوف الوحيد في المباراة، وأصبح أصغر لاعب يسجل في تاريخ النادي.

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