ميسي الأعلى أجراً في 2020

المصدر: البيان الرياضي

نشر موقع "سبورتي تيل" الأمريكي، قائمة بأكثر 10 لاعبين أجراً في العالم خلال العام الحالي 2020، اعتماداً على أرباح الرواتب الشهرية وحدها، بعيداً عن المكافآت والدخول الاستثنائية الأخرى من الرعاية والإعلانات.

ويتصدر ليونيل ميسي لاعب برشلونة القائمة بـ 8.5 مليون يورو، ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بـ 4.5 مليون، والبرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، ثالثاً بـ 4 ملايين يورو.

ويأتي أنطوان جريزمان، رابعاً بـ 3 مليون يورو، ولويس سواريز، خامساً بـ 3 مليون، وبول بوجبا، سادساً بـ 1.95 مليون، وديفيد دي خيا، سابعاً بـ 1.76 مليون.

وفي المركز الثامن، جاريث بيل بـ 1.6 مليون يورو، وفي المركز التاسع، إيدن هازارد بـ 1.6 مليون، وفي المركز العاشر، كيليان مبابي بـ 1.5 مليون يورو.

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