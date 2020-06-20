"كورونا" يلغي 17 دورياً حول العالم

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تسبب فيروس "كورونا" في إلغاء 17 دوري كرة قدم حول العالم حتى الآن، ضمن الاحترازات المشددة التي اتخذتها هذه الدول لمكافحة الجائحة، وعلى رأسها الإمارات، واتخذ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قراراً بإلغاء الأدوار التمهيدية لمسابقتيه دوري الأبطال والكونفدرالية.

وفي المقابل كثر الجدل والمخاوف من انتشار وانتقال المرض بسبب الاصرار على استئناف بعض الدوريات الأخرى، وصدقت هذه المخاوف مساء الجمعة الماضية في أول يوم لاستئناف الدوري الروسي عندما تم اكتشاف إصابة 6 من لاعبي فريق روستوف قبل مباراته مع سوتشي نتيجة التلاحم والاحتكاك في التمارين وترتب عليه عزل الفريق بالكامل ضمن بروتوكول عودة النشاط مع رفض الاتحاد الروسي تأجيل المباراة ليخوضها الفريق بلاعبين ناشئين خسروا بنتيجة 1-10، ولكن كانت الخسارة الأفدح بالعدوى التي أصابت لاعبي الفريق الأول وعزلهم مع عائلاتهم.

10 دول أفريقية

إلغاء الدوريات بدأ في قارة افريقيا ووصل العدد 10 دول وكانت موريشيوس أول بلد في العالم يقرر إلغاء دوري لكرة القدم حيث قرر اتحادها في السابع من ابريل الماضي إلغاء جميع نتائج الموسم الحالي في مختلف المسابقات المحلية وعلى رأسها الدوري الممتاز وباقي الدرجات، وتعتبر موريشيوس هي الدولة الأكثر تضررا من فيروس كوفيد 19 في شرق إفريقيا.

وسارت 3 دول افريقية بعد ذلك في نفس الطريق بعدما أعلن الاتحاد الأنغولي لكرة القدم، إلغاء الدوري للموسم الجاري، وعدم تحديد بطل للموسم، وكأنه لم يُلعب، كما قرر الاتحاد الغيني، إلغاء الموسم الحالي من الدوري وعدم تحديد بطل للمسابقة، أو تحديد صاعدين وهابطين عن المسابقة.

كما أعلن الإتحاد الكيني إلغاء منافسات الموسم الحالي من بطولة الدوري لنفس السبب وانضم غينيا الاستوائية لسابقاتها بعدما قرر الاتحاد الغيني الاستوائي لكرة القدم، إلغاء الدوري دون تحديد بطل، كما أعلن اتحاد كرة القدم في النيجر إلغاء الموسم الحالي من الدوري وألغى الاتحاد الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية والصعود إلى الدرجة الأولى ولم يحدد بطلا للبطولة.

وقال في بيان رسمي إن ترتيب الموسم الماضي من الدوري والكأس هو الذي سيحدد الناديين المتأهلين لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية وبذلك سيشارك سونيدب في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021 بينما يلعب جندرماري في الموسم المقبل من الكونفدرالية.

وقرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم إلغاء الموسم الحالي من الدوري المحلي وإعلان نادي أوتوهو بطلا للمسابقة، مع إلغاء الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية والصعود إلى دوري الدرجة الأولى ومنح أوتوهو اللقب في ظل تصدره لترتيب الدوري بفارق 12 نقطة عن ديباليز قبل آخر 4 جولات.

وقرر الإتحاد الأثيوبي إلغاء الدوري الممتاز هذا الموسم بدون تحديد بطلآ وإلغاء الهبوط كما قرر عدم المشاركة في بطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية في الموسم المقبل، أما الإتحاد الليبيري قرر إلغاء منافسات الدوري الممتاز هذا الموسم بدون تحديد بطلآ وإلغاء الهبوط والصعود علي أن يبدأ الموسم المقبل بنفس فرق الموسم الحالي ..

فيما قرر إتحاد بوركينا فاسو إنهاء الموسم الرياضي وإلغاء الدوري الممتاز بدون تحديد بطلاً لهذا الموسم وإلغاء الهبوط بعد توقف النشاط الرياضي هذا الموسم وتسمية نادي راحيمو اف سي في دوري الأبطال النسخة المقبلة .. ونادي ساليتاس سيشارك في الكونفيدرالية الأفريقية.

إنهاء وتتويج

وكانت اتحادا بلجيكا والسلفادور، قد قاما بتتويج متصدري الدوريي المحليين في الدولتين، بلقبي البطولتين، وهو القرار الذى أثار الجدل خاصة في أوروبا، بسبب تتويج كلوب بروج بلقب الدوري البلجيكي، الأمر الذي جعل الاتحاد الأوروبي، يهدد الأندية البلجيكية بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية، في الموسم المقبل، وكان بروج يتصدر الدوري البلجيكي بفارق 15 نقطة قبل جولة واحدة من بدء المرحلة النهائية للدوري التي تقام بمشاركة أول ستة فرق.

وتوج ​ديبورتيفو​ بلقب الدوري في سلفادور، بعد أن قرر اتحاد الكرة إلغاء الدوري​ ومنح اللقب للمتصدر، ويتصدر فريق ديبورتيفو الترتيب بعد 11 جولة على بداية الموسم، ليتم منحه اللقب بقرار من قبل إتحاد كرة القدم وإستطاع الفريق أن يحقق 20 نقطة، من ست إنتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم ويُعتبر هذا اللقب هو الأول في تاريخ النادي.

وفي فرنسا أعلنت رابطة دوري كرة القدم، منح لقب بطل الدوري إلى نادي باريس سان جيرمان، بعد التصويت على إنهاء البطولة وجاء القرار على خلفية اعلان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أمام البرلمان، أنّ موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضيّة أخرى للمحترفين عن الموسم ذاته، لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر.

وبموجب القرار اعتمدت الرابطة على إنهاء الدوري، وبذلك يصبح باريس سان جيرمان بطلاً للدوري كونه في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي (68 نقطة)، أي بفارق 12 نقطة عن مارسيليا (56 نقطة). في حين تمّ تتويج نادي لوريون كبطل لدوري الدرجة الثانية، ورفضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، محاولة لاستئناف الموسم الملغي للدوري الفرنسي، لكنها قضت بضرورة إعفاء أميان وتولوز من الهبوط إلى الدرجة الأدنى.

هولندا والأرجنتين

وبشكل مفاجئ، قرر الاتحاد الهولندي لكرة القدم إنهاء الصراع المحتدم بالدوري الهولندي بين أياكس أمستردام وألكمار، بإلغاء الموسم بشكل كامل، بعد أيام من إعلان رئيس وزراء البلاد حظر كرة القدم حتى سبتمبر المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا، ومع تبقي 9 جولات على نهاية الموسم، وبينما أياكس أمستردام يتساوى بالنقاط مع ألكمار في قمة الترتيب، جاء القرار الصعب بإلغاء الموسم، وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، إلغاء جميع مسابقاته هذا الموسم، وعلى رأسها الدوري كما أنه لن يكون هناك هبوط لمدة موسمين.

العراق والإمارات

وفي الوطن العربي تم إلغاء الدوري في كل من العراق والإمارات حيث قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إلغاء الموسم الحالي من بطولة الدوري العام دون تحديد بطلا للمسابقة بقرار من اللجنة التطبيعية في الاتحاد التي عقدت اجتماعا مع ممثلي أندية الدوري الممتاز، واتفقت اللجنة مع ممثلي الأندية على إلغاء الموسم الكروي 2019-2020 بعد توصيات من قِبل لجنة الصحة والسلامة واتفقت الأندية على ان الموسم الجديد من بطولة الدوري سوف يبدأ يوم 10سبتمبر المقبل، بينما جاء قرار إلغاء الدوري في الامارات من اتحاد الكرة وحسمت الجمعية العمومية الموقف حول زيادة عدد الفرق والذي يترتب عليه التتويج حيث جاء القرار لصالح الإبقاء على 14 فريقاً بدلاً عن 16، وبالتالي إلغاء جميع نتائج دوري الخليج العربي لموسم 2019-2020.

قرارات "الفيفا"

وألقت قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الأخيرة، على الموقف وضاعفت من مبررات الإلغاء للدوريات، خاصة في الامارات بحسب ما أكده عبد الله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، حيث قرر "الفيفا" عدم السماح للاندية بمشاركة اللاعبين الجدد في حال استكمال الدوري وزاد الأمر تعقيداً على بعض الأندية التي استقطبت لاعبين جدد في وقت انتهت فيه عقود بعض لاعبيها، فهذه الأندية لن تستفيد، لا من لاعبيها الجدد ولا من المنتهية عقودهم، مما يصنع فارقاً واضحاً بينها ومنافسيها، وبطبيعة الحال، ينعكس ذلك على دوري الخليج العربي، لا سيما بعد نتيجة "الإستبيان" الأخيرة التي ذهبت فيها معظم الفرق لخيار عدم استكمال الدوري.

الدول الـ 17

موريشيوص – بدون تتويج

غينيا الاستوائية – بدون تتويج

انغولا – بدون تتويج

غينيا – بدون تتويج

كينيا – بدون تتويج

النيجر – بدون تتويج

الكنغو – اعلان البطل وإلغاء الهبوط

بوركينا فاسو – بدون تتويج

اثيوبيا – بدون تتويج

ليبيريا – بدون تتويج

بلجيكا – اعلان البطل

هولندا – بدون تتويج

فرنسا – اعلان البطل

الأرجنتين – بدون تتويج

السلفادور – اعلان البطل

العراق – بدون تتويج

الإمارات – بدون تتويج

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