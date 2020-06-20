نيمار يتمسك بحقه في الحصول على 64.4 مليون يورو كاملة من برشلونة

المصدر: البيان الإلكتروني

واصل البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إثارة الجدل مع ناديه السابق برشلونة، خلال نزاع قضائي.

وكانت المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، قد قضت بعدم أحقية نيمار في الحصول على مكافأة تجديد عقده الأخير مع البارسا كاملة، وألزمت اللاعب بإرجاع 6.7 مليون يورو إلى النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مصادر قريبة من نيمار أكدت أن محامي اللاعب سيقدم استئنافًا على الحكم في المحكمة العليا في كتالونيا.

وأشارت إلى أن نيمار لا يوافق على الحكم، لأنه يرى أنه بمجرد التوقيع على عقده الأخير مع برشلونة، كان يستحق الحصول على مكافأة التجديد كاملة (64.4 مليون يورو).

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة، متجهًا إلى باريس في صيف 2017، مقابل 222 مليون يورو، عن طريق سداد الشرط الجزائي في عقده مع البارسا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز