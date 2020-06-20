طمأن جمهوره..محمد صلاح ينشر صور مشاركته في تدريبات ليفربول

حرص النجم المصري محمد صلاح، على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، بصورتين من تدريباته مع فريق ليفربول الإنجليزي التي أقيمت أمس قبل مواجهة إيفرتون.
ويأتي ذلك بعد التكهنات التي نفاها يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، حول استبعاد النجم المصرى محمد صلاح بسبب مشاكل عضلية من مباراة الفريق أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، بعد توقف دام 3 أشهر.
وفي وقت سابق، شارك فريق ليفربول، صورا على تويتر للفرعون المصري خلال مشاركته في التدريبات، حيث علق على صورة النجم محمد صلاح، قائلاً:" يومان فقط على عودة الريدز بنجومه .. شعورك الحالي"، كما نشر صورة أخرى للنجمين محمد صلاح وجيمس ملينر، قائلاً:" شعور لا يوصف في تدريب الريدز".
وكان يورغن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، قد أكد جاهزية نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للمشاركة مع الريدز في مواجهة فريق إيفرتون، في لقاء ديربي "ميرسيسايد"، المقرر له مساء الغد على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليغ .
وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن جميع لاعبى ليفربول جاهزين لخوض ديربي الميرسيسايد، مضيفا "إنها مباراة قوية وعلينا أن نتسلح بكل قوتنا من أجل تحقيق الفوز لأخذ خطوة نحو لقب الدوري الإنجليزي".
وتحدث كلوب عن حالة محمد صلاح وروبرتسون وأليسون قائلا "إنهم بحالة جيدة، كانت هنالك بعض المشاكل بالتدريبات وهذا طبيعي، يمكنني القول أنهما غير مستبعدين من المباراة، وسيكونان متواجدين بقائمة الفريق يمكنني أن أؤكد ذلك".
ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 60 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.