طمأن جمهوره..محمد صلاح ينشر صور مشاركته في تدريبات ليفربول

المصدر: البيان الإلكتروني

حرص النجم المصري محمد صلاح، على مشاركة متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ‏بصورتين من تدريباته مع فريق ليفربول الإنجليزي التي أقيمت أمس قبل مواجهة إيفرتون.‏

ويأتي ذلك بعد التكهنات التي نفاها يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزى، حول استبعاد النجم المصرى محمد صلاح بسبب ‏مشاكل عضلية من مباراة الفريق أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي، بعد توقف دام 3 أشهر.‏

وفي وقت سابق، شارك فريق ليفربول، صورا على تويتر للفرعون المصري خلال مشاركته في التدريبات، حيث علق على صورة النجم محمد صلاح، ‏قائلاً:" يومان فقط على عودة الريدز بنجومه .. شعورك الحالي"، كما نشر صورة أخرى للنجمين محمد صلاح وجيمس ملينر، قائلاً:" شعور لا ‏يوصف في تدريب الريدز".‏



وكان يورغن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول الإنجليزى، قد أكد جاهزية نجم المنتخب الوطنى محمد صلاح للمشاركة مع الريدز في ‏مواجهة فريق إيفرتون، في لقاء ديربي "ميرسيسايد"، المقرر له مساء الغد على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات ‏الدورى الإنجليزى الممتاز "بريميرليغ .‏



وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن جميع لاعبى ليفربول جاهزين لخوض ديربي الميرسيسايد، مضيفا "إنها مباراة قوية ‏وعلينا أن نتسلح بكل قوتنا من أجل تحقيق الفوز لأخذ خطوة نحو لقب الدوري الإنجليزي".‏



وتحدث كلوب عن حالة محمد صلاح وروبرتسون وأليسون قائلا "إنهم بحالة جيدة، كانت هنالك بعض المشاكل بالتدريبات وهذا طبيعي، ‏يمكنني القول أنهما غير مستبعدين من المباراة، وسيكونان متواجدين بقائمة الفريق يمكنني أن أؤكد ذلك".‏



ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 82 نقطة، متفوقا بفارق 22 نقطة عن أقرب منافسيه فريق مانشستر سيتي، ‏الوصيف برصيد 60 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر المسابقة.‏



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