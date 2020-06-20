رقم تاريخي ينتظر كلوب أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: البيان الإلكتروني

ينتظر يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول موعدا مع التاريخ أمام ايفرتون في مباراة الديربي التي تجمعهما غداً الأحد بملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ويسعى يورغن كلوب لقيادة ليفربول لتحقيق الفوز على إيفرتون أو الخروج من المباراة بنقطة التعادل ليصبح أول مدرب في تاريخ نادي ليفربول يتجنب الهزيمة في 11 ديربي متتالي، ويحطم الرقم القياسي 10 الذي يمتلكه الأسطورة بوب بايزلي.



ويلعب ليفربول الذي يحتاج 6 نقاط للتتويج بلقب المسابقة لأول مرة منذ 30 عاما، أمام مضيفه إيفرتون غداً، ثم يستضيف فريق كريستال بالاس 24 يونيو في المواجهة التي يحتمل أن يحسم فيها لقب المسابقة حال تحقيقه للفوز في المباراتين، قبل أن يحل ضيفا على مانشستر سيتي 2 يوليو المقبل.

ورفض الألمانى يورغن كلوب، المدير الفنى لفريق ليفربول، تأكيد غياب أي لاعب حتى الآن، عن مواجهة فريق إيفرتون، فى لقاء ديربى "ميرسيسايد"، وتحوم الشكوك حول مشاركة محمد صلاح فى مباراة ليفربول وإيفرتون بعدما غاب عن المشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية، كما غاب عن انتصار ليفربول الودى الأخير قبل أسبوع ضد بلاكبيرن بسداسية نظيفة، حيث يعانى من انخفاض معدلات اللياقة البدنية.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة، متفوقاً بفارق 22 نقطة على مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل إيفرتون المركز الـ 12 برصيد 37 نقطة.

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