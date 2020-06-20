روستوف الروسي يخسر 10-1 بسبب "كورونا"

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تعرض فريق روستوف لخسارة ثقيلة وقياسية بنتيجة 10-1 أمام فريق سوتشي في أول مباراة بالدوري الروسي بعد استئناف النشاط، وجاءت الخسارة بسبب افتقاد روستوف قوامه الأساسي بعد الاشتباه في 6 من لاعبيه بإصابتهم بفيروس "كورونا" وطلبت إدارة النادي تأجيل المباراة، ولكن الاتحاد الروسي رفض فشارك الفريق بمواليد 2003 -2004 لينال هذه الخسارة الثقيلة.

هذه النتيجة، أبقت فريق روستوف، فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوريي الروسي، برصيد 38 نقطة، بينما رفع سوتشي، رصيده للنقطة 27 فى المركز التاسع، ويتصدر فريق زينيت برصيد 48 نقطة.

وكان الدوري الروسي، قد توقفت منافساته، فى منتصف شهر مارس الماضى، مثل باقى الدوريات الأخرى فى جميع أنحاء العالم، قبل أن تعود منافساته بداية من مساء الجمعة.

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