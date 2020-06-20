رفض شكوى نيمار ضد برشلونة

المصدر: برشلونة - أ ف ب

رفض القضاء الإسباني، أمس، مطالبة نجم كرة القدم البرازيلي نيمار، فريقه السابق برشلونة بدفع 43,6 مليون يورو كمكافأة لم يتقاضها عن تمديد عقده، وذلك بعد انتقاله إلى باريس سان جرمان الفرنسي في 2017، وألزمه بدفع تعويض للنادي بقيمة 6,7 ملايين يورو وأكدت المحكمة أنه بتفعيل بند فسخ عقده مع فريقه الكاتالوني السابق لا يحق لنيمار تقاضي المبلغ الذي طلبه ويتعين عليه تسديد الزيادة الإضافية لمكافأة التمديد، لأنه وضع حداً لعقده دون مبرر. وقد تؤدي هذه الشكوى لصعوبة عودة البرازيلي إلى صفوف فريقه السابق الذي حمل ألوانه أربع سنوات.

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