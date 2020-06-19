غوارديولا يكشف رغبة ساني في الرحيل عن سيتي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن الألماني ليروي ساني، سيغادر الفريق هذا الصيف إذا تم الاتفاق على صفقة مع ناد آخر بعد أن رفض عقداً جديداً للبقاء مع سيتي.

تخلى سيتي عن الأمل في تجديد عقد ساني (24 سنة)، بعدما قدم للاعب عرضين أو ثلاثة لتمديد عقده، لكنه رفضهم، وينتهي عقد ساني في نهاية الموسم المقبل، وسط تقارير إعلامية تشير إلى انتقاله إلى بطل الدوري الألماني بايرن ميونيخ.

ويتوقع أن يطلب سيتي 62 مليون جنيه إسترليني، للتخلي عن ساني، والذي تعاقدوا معه عندما كان في صفوف شالكه عام 2016، مقابل 37 مليون جنيه إسترليني.

ونقلت "سكاي سبورت"، عن غوارديولا قوله: "أردت بقاء ساني، لكن اللاعب يريد بداية جديدة، لأنه رفض عرضين أو ثلاثة عروض للتمديد، لكن هذا لا يعني رحيله هذا الصيف، إلا إذا تلقى العرض المناسب، أو سيكون عليه الانتظار حتى نهاية عقده".

وقال غوارديولا أيضاً، أن ديفيد سيلفا وكلاوديو برافو، اللذين كان من المقرر أن تنتهي صفقاتهما في نهاية يونيو الجاري، سيظلان في النادي حتى نهاية الموسم.

وأضاف المدرب الإسباني: "أشعر بخيبة أمل كبيرة عندما نقدم عرضا للاعب لأننا نريده، لأنه يملك مميزات خاصة من الصعب وجوده، وحاولنا تمديد عقده قبل إصابته والآن، لكن لديه رغبات أخرى، ونحن نريد لاعبين يريدون اللعب مع النادي لتحقيق الأهداف".

وأضاف: "نحن نحترم ساني، لإنه رجل لطيف ولاعب مميز، وأنا أحبه كثيراً، وليس لدي أي شيء ضده، لكنه يريد خوض مغامرة أخرى، وسنساعده حتى يومه الأخير مع سيتي".

وكان الجناح الألماني، ضمن فريق سيتي الفائز بلقب الدوري عامي 2018 و2019، وسجل 25 هدفا في الدوري في 89 مباراة لكنه لم يشارك هذا الموسم بعد إصابته في الرباط الصليبي في مباراة الدرع الخيرية أمام ليفربول في أغسطس الماضي، وكان قريباً من العودة للملاعب قبل فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا.

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