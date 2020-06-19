هدف أوزيل يساوي 15.75 مليون استرليني

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

شهد مشوار الألماني مسعود أوزيل، تراجعاً كبيراً مع ارسنال في المواسم الأخيرة، وتم استبعاده من تشكيلة المدرب ميكيل أرتيتا، في مباراة "المدفعجية" الأولى أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء الماضي، في جولة العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

ووقع أوزيل، صفقة جديدة في نادي ارسنال عام 2018، مقابل 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ومع ذلك، سجل لاعب ريال مدريد السابق، هدفاً واحداً فقط، وقدم 3 تمريرات حاسمة في 23 مباراة مع ارسنال هذا الموسم.

وعند الخروج من إجمالي أرباح أوزيل (31 سنة)، من مشاركاته الأخيرة، نجده كلف أرسنال 15.75 مليون جنيه إسترليني لكل هدف، وإذا نظرت إلى وقته على أرض الملعب، وهو 1.968 دقيقة، نجده كلف أرسنال 8.003 جنيهاً في الدقيقة هذا الموسم.

كما كان أوزيل أيضاً أحد لاعبي أرسنال الذين رفضوا اقتراح النادي بتخفيض 12.5% من الراتب بسبب أزمة فيروس كورونا في وقت سابق من هذا العام، كما أشارت صحيفة "ماركا".

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